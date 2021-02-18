В Казани таксист наставил на охранника рынка пистолет

Подозреваемый задержан, оружие изъято. Фото: УМВД Казани

Сотрудники УМВД Казани выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло сегодня, 18 февраля, на улице Декабристов в Московском районе.

В полицию обратился один из охранников территории Московского рынка. Он рассказал, что попросил одного из таксистов перепарковать автомобиль - легковушка стояла в неположенном месте.

Но водитель, по словам мужчины, сначала не обращал на это внимание, а потом вытащил предмет, похожий на газовый пистолет, и направил оружие на него. Вскоре таксист уехал вместе с клиентом.

Полицейские задержали такси на проспекте Фатиха Амирхана, в Ново-Савиновсом районе Казани. Оружие, которым угрожали охраннику, нашли в салоне автомобиля. Это оказался аэрозольный пистолет "Премьер-4".

- Изъятое оружие направлено на экспертизу. 39-летний мужчина доставлен в отдел полиции, - сообщили в УВД Казани. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее процессуальное решение.