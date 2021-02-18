На “КАМАЗе” состоялся предпоказ сериала “Мастер” о татарстанской автогоночной команде

Фото: @kamazmasterspor

В спортивном центре “КАМАЗ-МАСТЕР” в Набережных Челнах состоялся предпоказ первой серии “Мастера” - сериала о татарстанской автогоночной команде. В мероприятии среди прочих приняли участие продюсер проекта Сергей Бондарчук и режиссер - Сергей Корушнов.

Заметим, что премьера сериала “Мастер” состоится сегодня, 18 февраля, на одном из платных видеосервисов. В дальнейшем проект должны появиться и в эфире федерального телеканала.

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