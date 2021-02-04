В нем еще не остыл жар “Дакара”: Иван Ургант утопил гоночный “КАМАЗ”

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Члены автогоночной команды из Набережных Челнов “КАМАЗ-МАСТЕР” - Владимир Чагин, Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев, побывали на вечернем шоу Ивана Урганта. До того, как гости вошли в студию, зрителям показали ролик, в котором телеведущий утопил гоночный “КАМАЗ”. Кажется, правда, что это не более чем компьютерная графика, которую от зрителей скрывать никто не собирался.

- Сегодня, друзья, пригласили очень важного гостя к нам в студию, но проблема в том, что он в студию физически не помещается. Почему? Потому что этот гость - победить ралли “Дакар” - 2021 “КАМАЗ”, - представил автомобиль Ургант, после чего попросил гонщиков выпустить его в кабину - погреться.

- В нем (”КАМАЗе” - Ред.) еще не остыл жар “Дакара”, - заметил Чагин.

Уже будучи в салоне, Иван решил порулить грузовиком.

- Наивные люди. Что же, я не справлюсь? Я же тоже за рулем давно, - заверил шоумен, после чего "утопил" гоночный автомобиль в озере.

Тогда Ургант от татарстанских гонщиков и узнал, что машина стоит порядка 700 тысяч евро.

Во время дальнейшего интервью в студии гонщики рассказали о своей 18-й победе в "Дакаре" и, конечно, сериале об автогоночной команде “КАМАЗ-МАСТЕР”. Премьера последнего, к слову, состоится уже 18 февраля.