Стало известно состояние медиков и водителя “скорой”, попавших в ДТП в Ульяновске

Фото: Управление гражданской защиты города Ульяновск

В правительстве Ульяновской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии, которая произошла накануне у дома №112 на проспекте Созидателей. Напомним, около 16.00 там столкнулись карета скорой помощи и “Шевроле Ланос”. По данным УГИБДД региона, все произошло на перекрестке, куда медики выехали на “красный” со включенными маячками и звуковой сиреной.

С места ДТП были госпитализированы четыре человека - водитель “скорой”, два медработника и пациент. На данный момент, трое последних отпущены домой, а водитель остается в больнице в удовлетворительном состоянии.