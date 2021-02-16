В Ульяновске при ДТП машину «скорой» опрокинуло на бок, пострадали четыре человека

В Минздраве Ульяновской области официально заявили, что машина «скорой» транспортировала больного со включенными маячками и звуковой сиреной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 февраля около 16.00 в Заволжском районе Ульяновска на проспекте Созидателей около дома №112 машина «скорой» столкнулась с легковушкой «Шевроле Ланос». От удара реанимобиль перевернулся на бок.

В результате данной аварии пострадали четыре человека: водитель «скорой» - его госпитализировали в тяжелом состоянии, фельдшер – увезли в больницу в состоянии средней тяжести, еще один фельдшер - в удовлетворительном состоянии отправлен в травмпункт, водитель иномарки – после оказания медпомощи от госпитализации отказался.

Интересно, что в момент аварии в машине «скорой» находился пациент. Он, к счастью, не пострадал и после ДТП был доставлен в больницу другой бригадой медиков.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Тем временем в Минздраве Ульяновской области официально заявили, что машина «скорой» транспортировала больного со включенными маячками и звуковой сиреной.