Число летальных случаев коронавируса в Чувашии возросло до 972

С начала пандемии инфекция в республике была диагностирована 20 787 людям, в том числе 61 - накануне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоро ровно три месяца, как в Чувашии ежедневно подтверждаются все новые и новые летальные случаи коронавируса. По последним данным, в регионе скончались 972 зараженных человека, о шести последних смертях стало известно в среду, 17 февраля, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии инфекция в республике была диагностирована 20 787 людям, в том числе 61 - накануне. На сегодня день большинство из них - 19 006 человек, выздоровело.

Отметим, что 16 февраля в Чувашию поступило 2,4 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» во флаконах по одной дозе. В региональном Минздраве замечают, что эта дозировка очень удобна для мобильных пунктов вакцинации, куда пациенты обращаются без предварительной записи. Один из таких, к слову, открывается в чебоксарском торговом центре на Президентском бульваре.