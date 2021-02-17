В Чебоксарах от коронавируса можно будет привиться в торговом центре на Президентском бульваре

Вторую дозу препарата "Спутник V" можно будет сделать в том же ТЦ, но уже с 10 марта. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в четверг, 18 февраля, в Чебоксарах откроется еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Он развернется в торговом центре по адресу: Президентский бульвар, 20.

Там с 14.00 до 19.30 ежедневно вплоть до 21 февраля любой желающий сможет сделать первую инъекцию “Спутника V”. При себе для этого нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.

Вторую инъекцию препарата можно будет сделать в том же ТЦ на Президентском бульваре, но уже с 10 марта, отмечают в пресс-службе правительства Чувашии.