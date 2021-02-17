В Чебоксарах 15-летнего подростка за групповое изнасилование приговорили к воспитательной колонии

Оглашения приговора, в частности, несовершеннолетний преступник дожидался, находясь под домашним арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Чувашии суд признал виновными в групповом изнасиловании двух приятелей – 19-летнего парня и 15 –летнего подростка. Последнему также вменили и покушение на совершение секс-насилия.

- Они свою вину так и не признали. В итоге старший из них был приговорен к 4 годам колонии общего режима, а младший – к 2 годам и 3 месяцам воспитательной колонии, - сообщили в следственном комитете Чуваши и тут же уточнили. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Так, в суде все же было доказано, что в ночь на 15 марта 2020 года в Чебоксарах осужденные, в гостевом доме отмечали сов всеми день рождение знакомой. Та пригласила и свою 20-летнюю подругу.

Именно ее приятели поочередно изнасиловали в одной из комнат дома. Кроме того, 15-летний подросток попытался совершить в отношении девушки еще и «насильственные действия сексуального характера». Но его с подельником остановили другие гости.

Приятелей задержали. 19-летнего тогда еще подозреваемого поместили на время следствия под стражу, а его несовершеннолетнего сообщника под домашний арест.