В Чебоксарах 15-летнего подростка и его знакомого будут судить за изнасилование на Дне рожденья

Из двух обвиняемых только одного отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Чувашии завершили расследование и передали в суд уголовное дело о групповом изнасиловании. Перед законом в ближайшее время предстанут двое горожан – 15-летний подросток и его 19-летний приятель.

По версии следствия, в ночь на 15 марта этого года в Чебоксарах в гостевом доме во время празднования Дня рожденья знакомой поочередно изнасиловали приглашенную на вечеринку 20-летнюю девушку. Кроме того, утверждается, что 15-летний подросток еще совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Действия злоумышленников пресекли другие гости.

- Вину фигуранты дела не признали. 15-летний подросток дожидается суда, находясь под домашним арестом, а его 19-летний приятель – под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.