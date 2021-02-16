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Происшествия

В Бугульме водителя, который сбил и протащил на капоте гаишника, приговорили к двум годам колонии

С места происшествия пострадавшего полицейского госпитализировали с переломом ног и сотрясением головного мозга
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Осужденного также обязали выплатит пострадавшему полицейскому 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Осужденного также обязали выплатит пострадавшему полицейскому 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 февраля, в суде житель Бугульмы (Татарстан) пытался заверить, что сбил на своей машине сотрудника ГИБДД не специально, да и вообще никому не хотел навредить.

- Закон преступил впервые, о чем сожалею, - сказал в своем заключительном слове на процессе молодой человек.

В итоге суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и обязал выплатит пострадавшему гаишнику 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Сообщает МВД Татарстана.

Напомним, в ночь на 2 октября 2020 года в Бугульме на улице Герцена экипаж ГИБДД решил остановить для рядовой проверки автомобиль «ВАЗ 2109». Один из инспекторов - 33-летний лейтенант полиции, жезлом подал водителю сигнал об остановке.

Но последний вместо этого сбил гаишника и протащил его на своем капоте более 300 метров. После чего врезался в дерево и попытался сбежать. Но его поймали коллеги полицейского и очевидцы. Оказалось, что задержанный сел за руль, не имея водительского удостоверения.

Сбитого же им полицейского с места происшествия госпитализировали с переломом обеих ног, сотрясением головного мозга, а также с ушибами лица и тела.

Криминал