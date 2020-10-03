В Татарстане на водителя, который протащил на капоте полицейского, завели уголовное дело

Полицейским задержать мужчину помогли очевидцы произошедшего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В отношении задержанного в Бугульме водителя следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Уже установлено, что мужчина в момент совершения преступления был пьян. Напомним, в ночь на 2 октябре на улице Герцена сотрудники ГИБДД решили остановить для проверки автомобиль «ВАЗ 2109».

Но его водитель никак не отреагировал на требования одного из полицейских. Вместо этого он просто сбил его и протащил на капоте более 300 метров, а после врезался в дерево.

Лихач бросил машину и попытался было сбежать, но его полицейским помогли поймать очевидцы произошедшего. Оказалось, у мужчины не было водительских прав. Сбитого же сотрудника ГИБДД увезли в больницу с переломом обеих ног, с сотрясением головного мозга, а также с множественными ушибами лица и тела.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.