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В Казани по факту стрельбы из пистолета возбудили уголовное дело

Из травматического оружия в голову был ранен мужчина
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия».

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за стрельбы в Казани на улице Космонавтов возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия». Сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, в ночь на 16 февраля во дворе одного из домов, по предварительным данным, злоумышленник поджидал свою жертву возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный выстрелил ему в голову из пистолета не менее двух раз и скрылся на легковушке. Предположительно, это была белая «девятка». Пострадавшего с ранением щеки и правого предплечья увезли в больницу.

Криминал