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В Казани неизвестный выстрелил из пистолета в голову прохожему

Раненный доставлен в больницу скорой медицинской помощи
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Стрелок поджидал свою жертву возле подъезда.

Стрелок поджидал свою жертву возле подъезда.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Нападение произошло в ночь на 16 февраля во дворе одного из домов на улице Космонавтов в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, злоумышленник поджидал свою жертву возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный выстрелил ему в голову из пистолета и скрылся на легковушке. Предположительно, это была белая "девятка".

Раненного доставили в больницу скорой медицинской помощи. Оказалось, что злоумышленник стрелял в него из пневматического пистолета. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

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