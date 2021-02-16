В Казани неизвестный выстрелил из пистолета в голову прохожему

Стрелок поджидал свою жертву возле подъезда. Фото: Иван ВИСЛОВ

Нападение произошло в ночь на 16 февраля во дворе одного из домов на улице Космонавтов в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, злоумышленник поджидал свою жертву возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестный выстрелил ему в голову из пистолета и скрылся на легковушке. Предположительно, это была белая "девятка".

Раненного доставили в больницу скорой медицинской помощи. Оказалось, что злоумышленник стрелял в него из пневматического пистолета. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.