В Татарстане от коронавируса привились более 48 тысяч человек

Ранее стало известно, что ДУМ региона разрешило мусульманам прививаться от COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на вторник, 16 февраля, в Татарстане от коронавируса привились уже 48 204 человека, 9 242 из которых получили вторую инъекцию двухкомпонентной вакцины “Спутник V”. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Ранее стало известно, что Духовное управление мусульман региона разрешило верующим прививаться от COVID-19. Такое заключение в муфтияте вывели на основании Куръана и Сунны, многократно заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара Всевышнего, а также на основании принципов и правил шариата, одним из которых является: “Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное”.

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