Сегодня, 16 февраля, во время прямого обсуждения в соцсети вопросов вакцинации в Татарстане главный терапевт Минздрава республики Диана Абдулганиева сообщила, что в регион в скором времени должна прийти еще одна прививка от COVID-19 - «Спутник Лайт». В каком, правда, количестве поступит препарат пока неизвестно.Как отметила Диана Абдулганиева, данная вакцина предназначена прежде всего для больных раком и у кого проблемы с кровью. Именно этим пациентам во время терапии прописывают препараты искусственно понижающие иммунитет. Соответственно у таких пациентов антитела вырабатываются дольше, чем у обычных людей. «Спутник Лайт», в свою очередь, может поднять уровень их содержания в организме человека.Также, по словам главного терапевта Минздрава Татарстана, формирование антител никак не зависит от наличия у прививаемого от коронавируса бронхо-легочных заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Но зато на это оказывает влияние именно возраст человека. Так, например, у татарстанцев, которым уже от 80 до 90 лет, иммунитет гораздо ниже, чем, скажем, у 40-летних. А это значит, что и у них уровень наличия антител в организме может быть ниже.