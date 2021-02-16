Ранее глава государства назначил еще четырех новых судей в республике Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 16 февраля, стало известно, что новой судьей Советского районного суда Казани стала Ирина Сухова. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Ранее глава государства назначил еще четырех новых судей в республике. "Комсомолка" писала, что судьей Арбитражного суда Татарстана стал Станислав Алексеев, председателем Выскогорского районного суда - Раис Гаязов, судьей городского суда Набережных Челнов - Альфинур Гимазетдинов, судбей Елабусжкого городского суда - Лилия Хуснетдинова.