Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в некоторых федеральных судов. В их числе и Татарстан, где новые назначения получили четыре судьи. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.Так, судьей Арбитражного суда РТ назначен Станислав Алексеев. Председателем Высокогорского районного суда Татарстана назначен Раис Гаязов. Судьей Елабужского городского суда стала Лилия Хуснетдинова. Председателем набережночелнинского городского суда стала Альфинур Гимазетдинова.