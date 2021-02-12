Минобразования Татарстана удалило со своего сайта сообщение о разрешении родителям приходить на утренники в детсадах

В удаленном сообщении говорилось о том, что взрослым придется строго следовать санитарно-эпидемиологическим требования. Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с многочисленными обращениями родителей в Минобразования Татарстана сообщили, что они могут приходить и присутствовать на утренниках в детсадах.

Но при этом взрослым придется строго следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям: термометрия, гигиеническая обработка рук на входе, соблюдение масочного режима, социальной дистанции, проведение дезинфекции в помещениях.

Такое сообщение ведомство опубликовало на своем официальном сайте сегодня, 12 февраля, но вскоре поспешно удалило.

Видимо потому, что что ограничение на присутствие родителей во время подобных мероприятий закреплено санитарным законодательством, то есть на федеральном уровне.

Об этом, кстати, так же сегодня, но уже на пресс-конференции повторила пресс-секретарь Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева. По ее словам, управление на региональном уровне не может вносить изменения в санитарное законодательство.

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