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В Набережных Челнах родителей не пустят на утренники, посвященные 23 февраля и 8 марта

Специалисты замечают, что по самым оптимистичным прогнозам, спад второй волны пандемии коронавируса начнется лишь через два месяца
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Горожан просят продолжать соблюдать меры предосторожности во избежание третьей волны пандемии

Горожан просят продолжать соблюдать меры предосторожности во избежание третьей волны пандемии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава территориального управления Роспотребнадзора Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что детские утренники, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта), проведут без родителей.

Последних туда не пустят из-за пандемии коронавируса, вторая волна которой, по словам Бариева, пойдет на спад в лучшем случае лишь через два месяца - в концу весны 2021 года.

Главный санитарный врач Набережных Челнов также заметил, что есть вероятность возникновения и третьей волны пандемии. Потому горожанам стоит продолжать соблюдать все меры предосторожности.