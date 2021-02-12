В Набережных Челнах родителей не пустят на утренники, посвященные 23 февраля и 8 марта

Горожан просят продолжать соблюдать меры предосторожности во избежание третьей волны пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава территориального управления Роспотребнадзора Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что детские утренники, посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта), проведут без родителей.

Последних туда не пустят из-за пандемии коронавируса, вторая волна которой, по словам Бариева, пойдет на спад в лучшем случае лишь через два месяца - в концу весны 2021 года.

Главный санитарный врач Набережных Челнов также заметил, что есть вероятность возникновения и третьей волны пандемии. Потому горожанам стоит продолжать соблюдать все меры предосторожности.