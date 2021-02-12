Власти Набережных Челнов хотят вывести на городские маршруты еще 50 автобусов

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Во время прямой линии в соцсети мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что в сейчас власти города прорабатывают вопрос о получении еще 50 автобусов большой вместимости. А в ближайшее время на маршруты выйдут минимум 60 единиц этого общественного транспорта.

Напомним, что в прошлом году татарстанский автоград из-за долгов по лизингу лишился больших автобусов и горожан начали перевозить тесные маршрутки, что вызвало волну возмущения. Из-за коронавирусного кризиса решить проблему быстро не получалось.

Но автобусы все же начали возвращаться на маршруты Набережных Челнов. Так, например, власти Москвы передали городу в бесплатную эксплуатацию 40 автобусов ЛиАЗ

Также сейчас на маршрутах работают более 10 единиц МАЗ-206 вместимостью 72 пассажира. Они курсируют по маршрутам №22 и №26. К тому же в планах транспортников приобрести еще около 20 таких автобусов.