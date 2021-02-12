В Татарстане прививку от коронавируса сделали более 35 тысяч человек

Медиками использовано 43,3% из 81,1 тысячи поступивших в регион доз препарата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 35 125 человек, 6 135 из которых уже получили вторую инъекцию препарата. Такие цифры в пятницу, 12 февраля, озвучаил пресс-служба Минздрава республики. В ведомстве также замечают, что медиками использовано уже 43,3% из 81,1 тысячи поступивших в регион доз “Спутника V”.

На данный момент в Татарстане работает 103 пункта вакцинации. А у казанцев скоро появится возможность сделать прививку от COVID-19 и в одном из местных торговых центров. После эта практика может быть применена и в других городах, а также районах, республики.

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