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Общество

В Набережных Челнах под снос могут попасть более 30 киосков на остановках общественного транспорта

Все из-за новых правил размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Они пока не могут быть включены в схему размещения НТО.

Они пока не могут быть включены в схему размещения НТО.

Фото: Яна ЛИСИНА

31 киоск, расположенный на остановках общественного транспорта, пока не может быть включен в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), сообщила на пресс-конференции начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Набаержных Челнов Гузель Гилязова. Вероятно, киоски будут снесены.

Напомним, в татарстанском автограде местный Исполком утвердил новые правила размещения НТО. Они, в том числе, не могут быть размещены на остановках общественного транспорта.

Мало того, они также должны быть теперь быть доступными для маломобильных граждан, а вывески киосков переведены на два государственных языка – русский и татарский.

- Иностранные слова и бренды не переводятся на татарский язык. Простые слова – переводятся, - цитирует Гилязову управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Отметим, что сегодня в городскую схему размещения НТО включены 222 объекта: 74 – в Автозаводском районе, 80 – в Центральном районе, 68 – в Комсомольском районе. Речь идет прежде всего об объектах по продаже продуктов, общепите и киосках с мороженым.