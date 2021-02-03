В Набережных Челнах запретили ставить киоски на автобусных остановках

Также они должны иметь вывески на двух языках – русском и татарском. Фото: Яна ЛИСИНА

В Набережных Челнах решили поменять правила размещения нестационарных торговых точек – киосков. Так, согласно постановлению Исполкома города, они, в том числе и летние кафе, не должны устанавливаться остановках общественного транспорта.

Также запрещены эти торговые точки и в охранной зоне инженерных сетей, под ж/д путями, эстакадами и даже в пяти метрах от подземных пешеходных переходов. Нельзя теперь ставить киоски и в арках, на газонах, детских и спортплощадках, вблизи домов, зданий, витрин магазинов и около медиаэкранов.

Кроме того, нестационарные торговые точки должны быть еще и доступными для маломобильных горожан, а также иметь вывески с названиями на двух языках – русском и татарском.