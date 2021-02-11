Скончался еще один зараженный коронавирусом житель Марий Эл

В инфекционных стационарах республике от COVID-19 сейчас лечатся 240 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Марий Эл выявили 42 новых случая коронавируса. Вместе с тем, там выписали 46 переболевших инфекцией человек и подтвердили смерть еще одного зараженного. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в Марий Эл обнаружили у 11 135 человек, 9 851 из которых уже выздоровел, а 160 - скончались. По данным Минздрава республики, в инфекционных стационарах от COVID-19 сейчас лечатся 240 человек.

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