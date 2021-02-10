В Марий Эл сняли ряд коронавирусных ограничений

Послабления коснулись кафе, баров, ресторанов, театров, концертных залов, кинотеатров и студенческих общежитий. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

10 февраля на заседании регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ и постановление правительства республики.

Так, согласно этим документам кафе, барам и ресторанам разрешили принимать посетителей до 1.00. Напомним, до этого для точек общепита это время ограничивалось до 23.00.

Кроме того, сняли и коронавирусные ограничения по заполняемости залов кафе, баров и ресторанов, а также театров, концертных залов и кинотеатров. В последних, к слову, разрешили открыть буфеты. Ранее их нельзя было заполнять более чем на 50% от существующих мест. Ко всему этому отменили и комендантский час в студенческих общежитиях.

- Все, что нам удалось снять, – это то, что позволяет эпидситуация, больше снять невозможно, - отметил глава Марий Эл Александр Евстифеев и продлил в регионе режим повышенной готовности до 14 марта 2021 года.

Так, что в республике остаются под запретом проведение массовых мероприятий, население по-прежнему обязано носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.