В Татарстане будут судить 47-летнего мужчину, напавшего с ножом на экс-супругу

Мужчина напал на бывшую жену в магазине Фото: Иван ВИСЛОВ

В Заинске завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы - тяжесть предъявленных ему преступлений очень велика. Он обвиняется в "Покушение на убийство", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Угроза убийством", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Все произошло 5 сентября 2020 года, когда злоумышленник напал на свою бывшую жену в магазине. Накануне многодетная женщина подала на него заявление об изнасиловании. Она рассказала правоохранителям, что после развода экс-муж врывается к ним в квартиру, бьет ее и насилует. Узнав о заявление в правоохранительные органы, злоумышленник подкараулил жертву у дома, проследил за ней и напал в магазине. Раненную женщину спасли врачи.

Агрессивного бывшего мужа задержали в лесу возле Заинска и арестовали на время следствия. Свою вину он признает частично, сообщили в СУ СКР Татарстана.