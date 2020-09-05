В Татарстане задержали мужчину, который прямо в магазине изрезал свою бывшую жену

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В субботу, 5 сентября, сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемого в нападении на женщину в Заинске. Напомним, накануне в одном из магазинов города мужчина напал на свою бывшую жену и начал бить ее ножом. Нанеся женщине около десяти ударов, он сбежал.

Личность нападавшего была оперативно установлена и в городе объявили план "Перехват". Пострадавшую тем временем доставили в больницу.

В отношении мужчины сразу возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Однако, как стало известно "Комсомолке", ранее экс-супруга обвиняла его и в изнасиловании. Якобы, после развода он приходил к ней и, несмотря на троих детей, бил и насиловал.

Первое заявление в полицию женщина написала еще в мае текущего года. МВД Татарстана передало дело в региональный Следственный комитет, но там в его возбуждении отказали на основании отсутствия состава преступления. После было еще одно заявление, но дело также не возбудили. В последний раз пострадавшая сообщала об изнасиловании 12 августа.