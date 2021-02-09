В Казани двух дельцов будут судить за поставку в школы неправильных металлодетекторов

Утверждается, что они похищали бюджетные деньги, поставляя более дешевое оборудование, чем это было прописано в договорах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем скоро в Казани начнут судить двух местных жителей - 38-ми и 42–х летних мужчин. Их обвиняют по уголовной статье «Мошенничество».

Речь идет о событиях 2016 года, когда управлением образования города приняло решение купить для школ арочные и ручные металлодетектеры по прямым договорам поставки. Для этого выбрали одну из местных фирм, интересы которой и представляли обвиняемые.

Мужчины подготовили договоры поставки без указания марок и моделей металлодетекторов. Как полагает следствие, они с самого начала хотели поставить более дешевое оборудование. В свою очередь директора 120 школ, которым для этой покупки тогда выделили 8,2 миллиона рублей, думая, что это централизованная поставка, подписали представленные документы без их проверки.

Как следует из материалов уголовного дела, получив деньги, злоумышленники обналичили их через сторонние организации и физлица.

Утверждается, что при похожих обстоятельствах, но уже в 2017 году, обвиняемые не выполнили условия контрактов по поставке металлодетекторов для 46 школ на сумму более 2 миллионов рублей, а в 2018-2019 годы один из них поставил в образовательные учреждения несоответствующие предъявляемым требованиям металлодетекторы по контрактам на сумму более 17,6 миллиона рублей.

- Причастность к совершению преступления обвиняемые признали частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, что ранее суд рассматривал дело экс-руководителя управления образования Казани Ильнара Хидиятова. Мужчину сначала подозревали в получении взяток при оформлении контрактов на поставку в школы указанных металлодетекторов. После дело перевели под статью «Халатность». На основании чего в конце 2020 году суд прекратил преследование Хидиятова из-за большой давности событий совершенного преступления.