Дело экс-главы управления образования Казани Ильнара Хидиятова прекращено

Сначала Хидиятова заподозрили во взятках, но потом все переквалифицировали в дело о халатности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прекращено уголовное преследование экс-начальника управления образования Казани 40-летнего Ильнара Хидиятова. Мужчину подозревали в получении взятки. По мнению СУ СКР Татарстана, ее тогда еще начальнику Управления Хидиятову вручили за поставку металлодетекторов для столичных школ. "Рамками" учебные заведения обеспечили, но, как выяснилось, не того качества, что требовалось.

Это стало известно во время расследования попытки десятиклассника взять в заложники свой класс. 13 мая 2019 года мальчик пронес в школу пневматический пистолет. Рамка, установленная перед входом в школу, должна была "зазвенеть", но она молчала, и через некоторое время дети и учитель оказались заложниками. Мальчик никаких условий не выдвигал, спустя полчаса сам сдался директору гимназии. На время следствия подростка арестовывать не стали, передали под родительский контроль, но "молчаливыми" рамками заинтересовались. В итоге подростка отправили на принудительное лечение после экспертизы у психиатров.

Хидиятов во время следствия свою вину отрицал. Во время расследования статью о получении взятки переквалифицировали в "Халатность", а теперь и вовсе прекратили за давностью событий преступления.