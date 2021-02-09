Дебют 17-летнего голкипера и дубль Хвичи: Как "Рубин" обыграл "Нижний Новгород"

Фото: ФК "Рубин".

В заключительный день второго сбора в Турции «Рубин» провел товарищеский матч с лидером ФНЛ (вторая по силе лига страны) - «Нижним Новгородом». В отличие от матча с другим представителем подэлитного дивизиона «Томью», который казанцы проиграли 2:3, Леонид Слуцкий выпустил на поле основной состав. Единственной неожиданностью стало появление в воротах 17-летнего Никиты Яновича, который не испортил общей картины.

Казанцы выглядели заметно сильнее соперников и выиграли 3:1. Дублем отметился Хвича Кварацхелия, причем оба гола что называется сделал сам. В первом голевом эпизоде Квара грамотно сместился в центр, обыграв по пути опекуна, и хлестко пробил из-за пределов штрафной.

Во втором голе реактивный грузин попросту обокрал защитника, убежал один на один, легко переиграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Гол Дениса Макарова тоже получился красивым - из пределов штрафной Денис в фирменном стиле левой подкрутил мяч в дальний угол ворот. Гол престижа у «Нижнего Новгорода» забил гвинейский форвард Момо Янсане.

- Во всех матчах на этом сборе, если мы говорим про игры основного состава, я более чем удовлетворен качеством наших атакующих действий. Мы много забиваем и огромное количество имеем. Даже в игра против «Динамо», где состояние разнилось между командами, на мой взгляд, мы создали не меньше голевых моментов, а может быть и больше. Поэтому все, что касается атакующих действий, достаточно стабильно, и в этом плане у нас игра достаточно стабилизирована. Что касается обороны, то она всегда связана с состоянием и могут быть различные ситуации. Сегодня не было не было каких-то сверхглобальных оборонительных проблем, но все равно пропустили, и я не очень доволен этим, - прокомментировал результат наставник казанцев Леонид Слуцкий.