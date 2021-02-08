"Рубин" проиграл в товарищеском матче аутсайдеру ФНЛ

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин", проводящий второй сбор в Турции, сыграл контрольный матч против томской "Томи", которая пока идет предпоследней в ФНЛ (вторая по силе лига страны). Поединок первоначально не стоял в планах клуба, но состоялся.

Как гласит из официального сообщения на сайте казанского клуба, в матче принимали участие игроки, которые в предыдущих матчах либо получили немного игрового времени, либо не играли совсем. Точный состав команды не приводится.

Известно, что на 5 минуте счет с пенальти открыл Иван Игнатьев. Однако до перерыва томичи смогли сравнять счет и выйти вперед. Кроме того, на 30 минуте голкипер "Рубина" Никита Медведев отразил пенальти. Во втором тайме команды обменялись голами. У казанцев отличился Климов. В итоге 3:2 - победа "Томи".