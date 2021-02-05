В Ульяновск прибыл двенадцатый по счету троллейбус из Москвы

Фото: ulmeria.ru

В Ульяновск прибыл двенадцатый по счету троллейбус АКСМ-321 № 8501 из Москвы. Он был доставлен на территорию Заволжского троллейбусного депо, где сейчас проходит приемку и техническое обслуживание. После троллейбусу будет присвоен бортовой номер, и он выйдет на маршрут, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в 2020 году в Ульяновск прибыли почти три десятка новых трамваев «Львёнок» из Санкт-Петербурга. Доставляемые сегодня из Москвы троллейбусы же произведены в Беларуси и Саратовской области.