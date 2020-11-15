В Ульяновск прибыл 20 "Львенок"

Фото: мэрия Ульяновска.

Накануне в Засвияжском трамвайном депо Ульяновска разгрузили 20-й по счету современный трамвай марки «Львёнок», поставляемый в город заводом-изготовителем из Санкт-Петербурга.

- Этот и ещё несколько прибывших недавно вагонов в течение нескольких дней пройдут обкатку, после чего мы поставим их на маршрут – №22. Таким образом, наш самый популярный маршрут будет полностью укомплектован новым подвижным составом, который очень понравился нашим уважаемым пассажирам, – отметил начальник Засвияжского трамвайного депо Радик Хайртдинов.

Следующими «Львятами» планируется комплектовать трамвайный маршрут №4 «Проспект Гая – микрорайон «Огни севера». Напомним, что в этом году в Ульяновск должно поступить 29 новых вагонов.