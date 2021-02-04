В Татарстан поступило еще 47,9 тысячи доз вакцины от коронавируса “Спутник V”

Всего же на данный момент в республика получила более 81 тысячи доз препарата от COVID-19.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 4 февраля, стало известно, что в Татарстан поступило еще 47 880 комплектов доз вакцины от коронавируса “Спутник V”. Всего же республика получила более 81 тысячи доз препарата, 19% из которых уже использованы - привиты 15 392 человека, из них вторую инъекцию получили 2 892 человека, сообщают в пресс-службе Минздрава Татарстана.
В ведомстве напоминают о пяти способах записи на вакцинацию от COVID-19:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. Единый номер 122,
4. Обращение в МФЦ,
5. Обращение по контактным телефонам в поликлиники по месту жительства.
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