В Татарстан поступило еще 47,9 тысячи доз вакцины от коронавируса “Спутник V”

Всего же на данный момент в республика получила более 81 тысячи доз препарата от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 4 февраля, стало известно, что в Татарстан поступило еще 47 880 комплектов доз вакцины от коронавируса “Спутник V”. Всего же республика получила более 81 тысячи доз препарата, 19% из которых уже использованы - привиты 15 392 человека, из них вторую инъекцию получили 2 892 человека, сообщают в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В ведомстве напоминают о пяти способах записи на вакцинацию от COVID-19:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

3. Единый номер 122,

4. Обращение в МФЦ,

5. Обращение по контактным телефонам в поликлиники по месту жительства.

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