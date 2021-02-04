За минувшие сутки в Татарстане коронавирус нашли еще у 83 человек

С начала пандемии в республике COVID-19 подхватили 16 385 граждан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала пандемии в Татарстане выявили 16 385 зараженных коронавирусом людей, в том числе 83 - за минувшие сутки. Существенное большинство последних зараженных - жители Казани (48 человек). Следом идут Набережные Челны, где инфекция подтвердилась у семи человек. В остальных муниципалитетах от одного до четырех зараженных. Все случаи контактные.

Среди новых больных COVID-19 один несовершеннолетний. Пятерым от 18 до 30 лет, 28-ми - от 30 до 50 лет, 18-ти - от 50 до 60 лет, 19-ти - от 60 до 70 лет, шестерым от 70 до 80 лет, еще шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 25 из них, 58 же были оставлены дома, но под медицинским наблюдением.

По последним данным, от общего числа зараженных коронавирусом жителей республики 12 881 человек выздоровел, а 283 - скончались. О последних пяти летальных случаях “Комсомолка” писала накануне.

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