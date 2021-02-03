Минздрав Татарстана подтвердил пять новых смертей от коронавируса

Число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 283. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 3 февраля, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще пять смертей от коронавируса.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали 87-ми и 69-ти летние женщины, а также 80-ти, 54-х и 51-летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 283.

Напомним, за минувшие сутки в республике было выявлено 85 новых случаев заражения COVID-19. В 24 из них людям понадобилась госпитализация, остальные инфицированные получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии коронавирус в Татарстане был обнаружен у 16 302 человек, 12 812 из которых уже выздоровели.