Депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву будут судить за мошенничество на 37,2 миллиона рублей

21 Май 2020 2020-05-21T14:17:14+03:00

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53-летняя экс-председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане и депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева обвиняется в 133 эпизодах мошенничества.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2012 по 2016 года Бильгильдеева, будучи директором и учредителем сразу трех фирм, предлагала людям заключить договоры заключения на покупку земли с оказанием услуг по подведению к ней коммуникаций. Речь идет об участках в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, а также в Казани - Радужный и Бахчисарай. По версии следствия депутат не выполнила обещанного и таким образом похитила у 132 потерпевших более 36,7 миллиона рублей.

Мало того, как полагают правоохранители, в 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» похитила у директора у одной из фирм 550 тысяч рублей. За эти деньги она обещала перевести многоквартирные дома под управление организации потерпевшего.

- Вину Бильгильдеева не признала. Расследование уголовного дела завершено и все материалы были переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU