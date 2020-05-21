2020-05-21T14:17:14+03:00
Происшествия

Депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву будут судить за мошенничество на 37,2 миллиона рублей

Расследование уголовного дела завершено
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

53-летняя экс-председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане и депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева обвиняется в 133 эпизодах мошенничества.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2012 по 2016 года Бильгильдеева, будучи директором и учредителем сразу трех фирм, предлагала людям заключить договоры заключения на покупку земли с оказанием услуг по подведению к ней коммуникаций. Речь идет об участках в поселках Восточное Державино Лаишевского района, Студенцы Верхнеуслонского района, а также в Казани - Радужный и Бахчисарай. По версии следствия депутат не выполнила обещанного и таким образом похитила у 132 потерпевших более 36,7 миллиона рублей.

Мало того, как полагают правоохранители, в 2016 году Бильгильдеева от имени Татарстанской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» похитила у директора у одной из фирм 550 тысяч рублей. За эти деньги она обещала перевести многоквартирные дома под управление организации потерпевшего.

- Вину Бильгильдеева не признала. Расследование уголовного дела завершено и все материалы были переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ак Барс" расстался с вратарем, который за 4 года не сыграл за команду ни одного матча
Украшаем Казань к лету: совсем скоро в городе зацветут цветы из луковиц «Галамарта»!
Депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву будут судить за мошенничество на 37,2 миллиона рублей
В Татарстане около плотины ГЭС из воды спасли трех лосей
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с Днем принятия ислама
В Ульяновске иномарка сбили 9-летнего велосипедиста
В Казань из Якутии на двух самолетах прилетят 167 вахтовиков
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
В Марий Эл по факту гибели подростков в реке возбудили уголовное дело
В Казани в аварии пострадала годовалая пассажирка иномарки
В Набережных Челнах пропала 38-летняя Ирина Аюкина
Госавтоинспекция Казани проводит профилактическое мероприятие "Внимание - дети!"
В Казани автомобиль после ДТП сбил пешехода на "зебре"
Мошенники "развели" сотрудницу банка и похитили ее сбережения
В Ульяновске из глубокого колодца спасли щенка
Стал известен график избирательной кампании главы Чувашии 2020
Из-за коронавируса в Набережных Челнах перенесли проверку пляжей перед купальным сезоном 2020
В Чувашии медики, которые не получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами, могут пожаловаться в прокуратуру
В Ульяновске 1,5-годовалый ребенок закрылся в ванной и не смог выйти
Еще один завод Набережных Челнов начнет производить медицинские маски
Александр Бастрыкин уволил экс-главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева
Казанский зооботсад «Река Замбези» снова заработает с 21 мая
В Татарстане экс-директора школы-интерната для детей инвалидов заподозрили в мошенничестве
Минздрав Чувашии потратит более 353 миллионов рублей на покупку компьютеров для медиков