В Татарстане из-за непогоды закрыта трасса М5 "Урал"

Метель и сильный стали причиной ограничения движения на трассе Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Сильная метель, которая ограничивает видимость на трассе М5 "Урал" "Москва-Оренбург", стала причиной временного закрытия федеральной автодороги. Об этом сообщили в ФКУ "Приуралье". Ограничение действует с 8.00 и до 16.00. После расчистки дороги от снега она будет открыта вновь.

Пока по участку дороги "Казань-Оренбург" ограничено движение для грузовиков и автобусов, а также маршрутных такси.

Всех водителей просят не выезжать на дорогу, а если они уже в пути - то неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.