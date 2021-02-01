МВД Татарстана: 31 января в республике в несанкционированных акциях приняли участие более 600 человек

Без задержаний в тот день не обошлось. Фото: Иван ВИСЛОВ

31 января в республике в несанкционированных акциях приняли участие более 600 человек, сообщили в МВД Татарстана.

- За различные нарушения в отделы полиции были доставлены 419 человек, - уточняют в ведомстве.

Напомним, ранее МВД Татарстана предупреждало об ответственности за участие в несогласованных протестных мероприятиях, а также за призывы к этому. Тогда полиция просила не поддаваться на провокации и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Обещалась незамедлительная реакция на совершенные правонарушения и принятие необходимых мер для обеспечения правопорядка.