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МВД Татарстана предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях 31 января

Это касается также призывов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За распространение в социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года, а также за участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - сообщает МВД Татарстана. - Полиция призывает не поддаваться на провокации и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в ведомстве уточняют, что правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.