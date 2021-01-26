В Ульяновской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

С начала пандемии в регионе выявили 42 763 больных COVID-19, в том числе 235 - за минувшие сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в Ульяновской области сняли ряд “ковидных” ограничений. Режим самоизоляции для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями теперь носить рекомендательных характер, а число работников, находящихся на “удаленке” должно быть снижено с 30% до 10%.

Однако местные жители продолжают заражаться новой инфекцией и умирать. По данным на утро вторника, 26 января, в регионе подтвердился еще один летальный случай COVID-19. Всего там от инфекции там скончались 576 человек.

С начала пандемии в области выявили 42 763 случаев коронавируса, в том числе 235 - за минувшие сутки. На сегодня 39 029 из них выздоровели.