Снятие "ковидных" ограничений в Ульяновской области: разрешено проводить банкеты и приглашать гостей на свадьбу

Число работников, находящихся на “удаленке” будет снижено с 30% до 10%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ульяновской области внесли изменения в указ об ограничительных мерах во время коронавируса. Местные жители по-прежнему должны носить перчатки и маски в общественных местах и, по возможности, избегать массового скопления людей. Вместе с тем, гражданам разрешили проводить банкеты и корпоративы. Время работы общепитов для этого продлено с 22.00 до 23.00.

Среди других послаблений - увеличение числа зрителей и участников спортивных, концертных и иных зрелищных мероприятий с 30% до 50% в зависимости от вместимости объекта. Регистрацию брака вновь можно проводить с участием гостей, но их количество не должно превышать десяти.

Несовершеннолетним разрешили посещать торговые центры без родителей. Кроме того, в ТЦ возобновится работа игровых комнат и детских развлекательных центров. В них одновременно разрешили находиться не более восьми детям.

С 25 января режим самоизоляции для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями будет носить рекомендательных характер. Число работников, находящихся на “удаленке” будет снижено с 30% до 10%.

Данные меры будут действовать до 28 февраля.