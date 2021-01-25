В Казани израсходовали 85% вакцины от коронавируса

Вакцинация проводится по мере поступления препарата. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Татарстане продолжается массовая вакцинация от коронавируса «Спутником V». Прививки сделаны уже 10 742 людям. Из них вторую инъекцию получили 1 958 человек. Всего в республику поступило 13 442 доз вакцины. 79,9% от этого объема уже использовали.

При этом по Казани этот показатель равен 85%, а в некоторых поликлиниках и вовсе близок к 100%.

- Вакцинация проводится по мере поступления препарата. Это плановая работа, не экстренная. Она выполняется постепенно, - сообщают в Минздраве Татарстана и добавляют. - В конце этой - начале следующей недели в республику ожидается поставка 70 тысяч доз «Спутника V».

Так, что записавшимся через портал Госуслуг или по телефону в регистратуре поликлиники сообщат о поступлении препарат и пригласят на прививку.

Напомним, «Спутник V» - это двухкомпонентная вакцина. После первого укола через 21 день нужно сделать еще один.

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