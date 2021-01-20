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Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда примерно в Татарстане начнут испытания третьей российской вакцины от коронавируса

До этого в республике начали использовать два подобных препарата – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Тестирование будет проводиться на добровольцах.

Тестирование будет проводиться на добровольцах.

Фото: Анастасия Осипова

В эту среду на итоговой коллегии Роспотребнадзора Татарстана глава регионального Минздрава Марат Садыков сообщил, что республика станет одной из площадок для испытания уже третьей по счету российской вакцины от коронавируса - «КовиВак».

По его словам, в Татарстане ее тестировать на добровольцах начнут примерно в феврале. Отметим новый препарат, разработанный в центре им. Чумакова, сейчас проходит процедуру регистрации.

Напомним, республика уже становилась площадкой для испытания другой российской вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона», созданной в исследовательском центре Роспотребнадзора «Вектор». Сейчас же в Татарстане массового прививают первой отечественной вакциной «Спутник V» от НИЦ им. Гамалеи.