Из-за выбросов хлора в Новочебоксарске на ПАО «Химпром» завели 13 административных дел

Предельно допустимая концентрация (ПДК) хлора была превышена в 1,3 раза. Фото: Илья СТРЕБКОВ

В декабре из-за жалоб на неприятный запах в Новочебоксарске прокуратура начала проверку. Так, было установлено, что в воздухе предельно допустимая концентрация (ПДК) хлора была превышена в 1,3 раза.

Выяснилось, что всему виной один из рабочих цехов ПАО «Химпром». Там при проверке среди прочего были выявлены такие нарушения требований промышленной безопасности, как нарушение изоляции и герметичности. В отношении предприятия за это было возбуждено 13 административных дел. Материалы которых уже передали в уполномоченные органы.

- В декабре 2020 года по материалам прокурорской проверки полицией уже было возбуждено уголовное дело по статье «загрязнение атмосферы». Кроме того, все документы, подтверждающие новые факты загрязнения воздуха, в январе приобщены к материалам уголовного дела, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

Там также отметили, что, в том числе и из-за широкого общественного резонанса, данное дело изъяли у полиции и передали в следственный комитет.

Отметим, что превышение концентрации хлора на ПАО «Химпром» ранее уже выявляли. Так, прошлым летом по данным фактам само предприятие и его должностные лица были оштрафованы.

Сейчас же по последним заборам проб воздуха в Новочебоксарске специалисты Роспотребнадзора Чувашии превышения ПДК хора не выявлены.