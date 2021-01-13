С начала этой недели жители чувашского Новочебоксарска начали жаловаться на неприятный запах на улице. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.В итоге для забора проб воздуха специалисты регионального Роспотребнадзора выехали по адресам: улица Винокурова, 35, улица Советская,1, улица Солнечная, 33.Так, исследования показали превышение допустимой концентрации (ПДК) хлора в воздухе от 1,3 до 2 раз. Данные об этом уже переданы в прокуратуру. Откуда материалы будут направлены в полицию для приобщения к ранее возбужденному уголовному делу о загрязнении атмосферы.Отметим, что основанием для этого стала ситуация, возникшая еще 7 декабря, когда в воздухе Новочебоксарска обнаружили превышение ПДК хлора и гидрохлорида в 1,5 раза. Источник выброса этих вредных веществ пока не установлен.