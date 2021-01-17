Собственный источник \\"Комсомолки\\" в правоохранительных органах сообщил, что во время пожара в Верхнеуслонском районе республики погибли замначальника ОП \\"Московский\\" Казани, его двое сыновей и его тесть. Напомним, что пожар начался утром в воскресенье, 17 января.По предварительным данным, они приехали накануне, чтобы протопить дом после прошедших морозов. Для обогрева использовали два обогревателя. По каким-то причинам начался пожар, и дым заметили соседи, которые и вызвали пожарных.Погибшими оказались члены семьи замначальника ОП \\"Московский\\" Казани - Камалов Ильдар, двое его сыновей 13ти и девяти лет, его тесть. По предварительным данным, они погибли от отравления продуктами горения. Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров.По факту пожара в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело \\"Причинение смерти по неосторожности\\", расследование взяли на контроль в прокуратуре региона.