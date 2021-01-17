Пожар в частном бревенчатом доме в селе Пятидворка Верхнеуслонского района начался сегодня, 17 января, в 8.52. Сообщение о том, что начался пожар, поступило от родственников владельцев дома. Строение на улице Лазурной в коттеджном поселке Пятидворье использовался в качестве дачи, владельцы приезжали на выходные.Приехавшие на место ЧП сотрудники МЧС республики установили, что открытого горения нет, но дом заполнен дымом. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.В 9.10 на месте пожара пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Пострадавшего передали медикам, но он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Спустя пять минут было обнаружено тело второго мужчины. Спустя две минуты нашли тело мальчика, а еще через несколько минут - второго ребенка.- Все переданы медикам, к сожалению, медики констатировали их смерть, - сообщили в МЧС Татарстана. - Личности погибших устанавливаются. Также устанавливается причины начала возгорания.Среди погибших - двое детей 13-ти и девяти лет.На место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района республики.