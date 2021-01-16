Сотрудники ГИБДД смогли найти и задержать водителя виновного в наезде на 10-летнего мальчика.Напомним, вечером 14 января в деревне Березники Волжского района брат с сестрой по просьбе родителей начали чистить снег около дома. На неосвещенной улице дети разыгрались, и 10-летний мальчик не заметил приближающийся автомобиль. В результате наезда ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Водитель же после ДТП скрылся.- Им оказался 25-летний житель Звенигово, не имеющий права управления транспортными средствами, - отметили в ГИБДД Марий ЭлТакже полицейские добавили, что водителю сбившего ребенка грозит уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».