В Волжскую ЦРБ в тяжелом состоянии доставлен 10-лений мальчик. Он пострадал в результате наезда неизвестного водителя.Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января в 18.35 на улице Первомайской в деревне Березники. Родители рассказали, что их сын и дочь убирали снег перед домом. Дети разыгрались и мальчик попал под колеса неизвестной легковушки - он не заметил ее приближения. Водитель не остановился и поспешил скрыться с места наезда. Сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл ведут его розыск, сообщили в пресс-службе МВД республики.